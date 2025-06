Torna il Torneo Porta del Salento | semifinali e finale nel centro storico di Brindisi

Dal 21 giugno, il cuore pulsante di Brindisi si anima con l’undicesima edizione del Torneo di basket Under 13 “Brindisi Porta del Salento”, ora in omaggio al caro Massimo Dell’Aglio. Semifinali e finali nel suggestivo centro storico accenderanno l’entusiasmo di giovani talenti e appassionati, trasformando la città in un’arena di sport e amicizia. Un evento imperdibile che celebra la passione, la crescita e il ricordo.

Parte sabato 21 giugno con l’arrivo delle prime squadre, l’undicesima edizione del Torneo di basket Under 13 “Brindisi Porta del Salento”, organizzato dall’Asd Robur Brindisi. Quest’anno il torneo diventa un Memorial dedicato al compianto Massimo Dell’Aglio, tra i soci fondatori della società. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Torna il "Torneo Porta del Salento": semifinali e finale nel centro storico di Brindisi

