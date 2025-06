Torna il Consiglio Comunale ad Arezzo

Il ritorno del Consiglio Comunale di Arezzo segna un momento importante per la città, riaccendendo il confronto e la partecipazione democratica. Giovedì 26 giugno alle 9, cittadini e interessati potranno seguire in diretta sul sito ufficiale e su YouTube i dibattiti sulle novità urbanistiche, bilancio e regolamenti che plasmeranno il futuro di Arezzo. Un’occasione da non perdere per essere protagonisti della vita cittadina.

Arezzo, 20 giugno 2025 – Seduta del Consiglio Comunale convocata per giovedì 26 giugno alle 9 con diretta sul sito istituzionale e sul canale YouTube del Comune di Arezzo. Dopo la tradizionale apertura dedicata alle interrogazioni, sono all’ordine dieci pratiche urbanistiche, la variazione al bilancio di previsione dell’istituzione biblioteca, tre regolamenti, sul trasporto scolastico, sul commercio in area pubblica, di polizia urbana, la convenzione per l’esercizio associato della progettazione educativa zonale per l’età scolare e la prima infanzia. Dodici tra mozioni e atti di indirizzo in chiusura. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Torna il Consiglio Comunale ad Arezzo

