Torna il caldo | centinaia di anziani sorvegliati

L'ondata di caldo intenso si ripresenta, mettendo a rischio anziani fragili e lavoratori esposti. Dopo una breve tregua, le temperature torneranno a salire, richiedendo interventi immediati per proteggere le fasce più vulnerabili della popolazione. A Rimini, il piano caldo è già attivo, con oltre 500 persone coinvolte. È fondamentale agire tempestivamente per prevenire conseguenze gravi e salvaguardare la salute di tutti.

Emergenza caldo per le persone fragili e i lavoratori nei settori più esposti alle alte temperature. Il maltempo di inizio settimana ha concesso una tregua dopo giorni di afa. Ma il gran caldo sta tornando, dopo la prima bolla di calore dell’inizio del mese. Quanto basta a lanciare l’allarme e far partire i protocolli per tutelare la fasce della popolazione più a rischio. A Rimini il piano caldo è cominciato e sono stati contattati già oltre 500 residenti over 75. Il servizio è attivo dal mese di giugno e nelle prime settimane ha permesso di contattare telefonicamente centinaia di anziani, con una media di circa 25 chiamate al giorno, dal lunedì al venerdì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it