Torna il caldo africano | previste ondate di calore con picchi di 36-37 gradi Prossima settimana da record

Il caldo africano torna a farsi sentire, portando ondate di calore che sfiorano i 37 gradi e superano le medie stagionali di 4-6 gradi. Dopo una breve tregua, i termometri si preparano a un nuovo record di temperature elevate, mettendo alla prova la resistenza di tutti. Restate con noi per scoprire come affrontare al meglio questa intensa ondata di caldo.

La breve tregua dal caldo è già finita. Dopo “la goccia di aria fredda “ che ha coinvolto tutto il Paese nei giorni scorsi, i termometri torneranno a segnare alte temperature, con punte superiori alla media anche di 4-6 gradi. “Sono previste massime diffusamente superiori ai 30 gradi – spiega Edoardo Ferrara, esperto di 3bMeteo – con punte di 36-37 gradi in Pianura Padana, Toscana, Umbria, Lazio, Sicilia, Sardegna e soprattutto nella seconda parte della settimana anche sul resto del Centrosud quando si potranno sfiorare o superare picchi di 38 gradi “. In particolare, per sabato è previsto il bollino arancione nelle città di Roma, Bolzano e Brescia, mentre si registrerà un leggero miglioramento nella giornata di sabato con dieci bollini gialli (Bolzano, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Napoli, Perugia, Rieti, Roma, Torino). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Torna il caldo africano: previste ondate di calore con picchi di 36-37 gradi. “Prossima settimana da record”

In questa notizia si parla di: gradi - caldo - torna - africano

Brescia, fa sempre più caldo: 5 gradi oltre la media e fenomeni meteorologici estremi - Brescia vive un’estate rovente, con temperature medie superiori di 5 gradi e fenomeni meteorologici estremi.

Termicamente apprezzabile questo mercoledì 18 giugno. Qualche giorno con caldo piu' dolce , inutile pero' sperare nei 25 gradi, siamo nel periodo di massima insolazione, poi l'anticiclone africano dietro le quinte, e' pronto a tornare in scena. Mancano diversi Vai su Facebook

"Torna l'anticiclone africano": #Giuliacci avvisa. Ecco dove andranno su le #temperature #18giugno #iltempoquotidiano #meteo #previsioni https://iltempo.it/attualita/2025/06/18/news/meteo-giuliacci-oggi-quando-torna-il-caldo-anticiclone-dove-temperature-4 Vai su X

Meteo: il caldo africano torna subito, ecco quanto durerà; Meteo: Temperature, cambia tutto! Ecco cosa ci aspetta nei Prossimi Giorni; Il caldo africano ha le ore contate: ecco quando torna il fresco.

Caldo africano, nuova ondata bollente in arrivo: dove e quando. L'esperto: «Picchi fino a 38 gradi, prossima settimana la più intensa» - In questi giorni abbiamo assistito a un primo assaggio d'estate, con i termometri che hanno segnato picchi di calore particolarmente alti. Riporta msn.com

Caldo africano, ondata bollente in arrivo: «Picchi fino a 36-37°C in Pianura Padana» - In questi giorni abbiamo assistito a un primo assaggio d'estate, con i termometri che hanno segnato picchi di calore particolarmente alti. Si legge su msn.com