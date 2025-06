Torna Borgo diVino | tre giorni di degustazioni e musica nel cuore della Valle d' Itria

Torna Borgo diVino, un’incantevole kermesse tra degustazioni e musica nel cuore della Valle d'Itria. Dal 4 al 6 luglio 2025, il suggestivo borgo di Cisternino si trasforma in un percorso sensoriale a cielo aperto, dove le eccellenze locali si incontrano con melodie coinvolgenti. Preparatevi a immergervi in tre giorni indimenticabili di sapori autentici e atmosfere magiche: un appuntamento da non perdere per gli amanti del buon cibo e della cultura.

CISTERNINO - Il suggestivo borgo di Cisternino si prepara ad ospitare la quinta edizione di Borgo diVino in tour, l'evento che trasforma il centro storico in un percorso di degustazione a cielo aperto. Dal 4 al 6 luglio 2025, dalle 18:00 alle 24:00, i vicoli e le piazze del paese, con epicentro. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Torna “Borgo diVino”: tre giorni di degustazioni e musica nel cuore della Valle d'Itria

