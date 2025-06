Torna a galla dopo 10 mesi il relitto del Bayesian | l’operazione monstre con due chiatte e il taglio dell’albero maestro – Il video

Dopo dieci mesi di silenzio e mistero, il relitto del Bayesian è riemerso dalle acque di Porticello, segnando un nuovo capitolo nell’indagine sull’incidente che ha spezzato sette vite, tra cui quella del noto magnate Mike Lynch. Con due imponenti chiatte e un complesso intervento di taglio dell’albero maestro, il recupero si fa ora più vicino. Un evento che riporta alla luce domande e riflessioni profonde sul tragico evento.

A dieci mesi di distanza dal tragico naufragio costato la vita a sette persone, tra cui il magnate inglese Mike Lynch, il Bayesian, megayacht a vela di 56 metri affondato lo scorso 19 agosto al largo di Porticello, è tornato in superficie. Nella giornata di oggi, le gigantesche chiatte-gru Hebo Lift 10 e Hebo Lift 2 hanno sollevato lo scafo fino a portarlo a pelo d’acqua. Il relitto resta ora sospeso tra le due chiatte in attesa del recupero completo previsto per domani all’alba, come confermato dalla Capitaneria di Porto. Le operazioni, complesse e altamente delicate, hanno richiesto il taglio dell’imponente albero maestro, alto 72 metri, prima di far riemergere il relitto, rimasto fino a oggi a circa 50 metri di profondità a largo del porto di Porticello, a sud di Palermo. 🔗 Leggi su Open.online