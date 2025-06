Torino tre finanzieri feriti al Cpr | tra loro anche un basco verde del gruppo di Como

Ancora un episodio di violenza scuote il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Torino, lasciando tre finanzieri feriti e in condizioni di emergenza. Tra loro, anche un basco verde del gruppo di Como, coinvolto in un episodio che solleva preoccupazioni sulla sicurezza e le criticitĂ di questa struttura. La vicenda mette in luce le tensioni e i rischi insiti nelle operazioni di gestione dei migranti, aprendo un dibattito urgente sulla tutela degli operatori e sulla riforma del sistema.

Disordini Cpr Torino, feriti quattro agenti e un migrante - Nella tarda serata del 16 maggio, il Cpr di Torino è stato teatro di disordini che hanno portato al ferimento di quattro agenti delle forze dell'ordine e a un migrante ricoverato in pronto soccorso dopo una caduta.

