Torino tre finanzieri feriti al Cpr | tra loro anche un basco verde del gruppo di Como

Un episodio di violenza scuote Torino, dove all’interno del Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR) tre finanzieri sono rimasti feriti gravemente e trasportati d’urgenza in ospedale. Tra loro anche un basco verde del gruppo di Como, simbolo di una situazione che richiede attenzione immediata. La notizia ha suscitato sconcerto e sollevato interrogativi sulla sicurezza e le misure di tutela all’interno di strutture destinate alla gestione dei migranti.

