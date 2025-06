Torino su Volpato Massara osserva | la Roma ha una percentuale sulla rivendita

una figura chiave nel rinnovamento della rosa romanista, portando con sé un’ampia esperienza e una strategia mirata. La sua presenza potrebbe significare anche una percentuale sulla rivendita dei giocatori, un dettaglio che non passa inosservato tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Mentre si avvicina la fine di questa settimana cruciale, l’intera città di Torino osserva con attenzione le mosse di Massara, consapevole dell’impatto che queste decisioni avranno sul futuro della Roma.

Si sta per concludere una settimana estremamente delicata per la Roma, desiderosa di rinforzarsi in vista della prossima stagione. Nella giornata di ieri, i giallorossi hanno detto addio all’ormai ex direttore sportivo Florent Ghisolfi, per accogliere tra le loro fila Frederic Massara. Un ritorno gradito da tutte le parti coinvolte, con l’italiano che sta iniziando a delineare il piano per la sessione di calciomercato. Il dirigente ex Rennes è consapevole di dover effettuare acquisti di spessore, che passeranno inevitabilmente però anche da alcune cessioni illustri. I capitolini potrebbero ottenere un incremento del budget anche grazie ad una vecchia conoscenza, ad un giovane ceduto nell’estate 2023. 🔗 Leggi su Sololaroma.it