Torino ragazza in bilico sul davanzale al quinto piano | i poliziotti la salvano e la riportano in ospedale

Una drammatica scena si è svolta a Torino, quando due coraggiosi agenti della Polizia di Stato hanno messo a rischio tutto per salvare una giovane in bilico sul davanzale del quinto piano. La loro prontezza e determinazione hanno fatto la differenza, riportandola in salvo e garantendo che la sua vita proseguisse senza ulteriori rischi. Un gesto che testimonia il valore e il senso di responsabilità di chi ogni giorno si impegna per la sicurezza della comunità.

Due agenti della Polizia di Stato hanno salvato una giovane in pericolo di caduta da una finestra a Torino, in via Borgaro. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Torino, ragazza in bilico sul davanzale al quinto piano: i poliziotti la salvano e la riportano in ospedale

