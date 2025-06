Torino entra in un centro massaggi cinese poi violenta e rapina le dipendenti | arrestato

Un grave episodio scuote Torino: un uomo è stato arrestato per aver violento e rapinato quattro dipendenti di un centro massaggi cinese, con indagini condotte con meticolosità dalla Squadra Mobile. Le prove raccolte attraverso analisi di tabulati e video hanno portato alla sua cattura, evidenziando la determinazione delle forze dell’ordine nel garantire giustizia. Un caso che solleva molte domande sulla sicurezza e sul rispetto dei diritti di tutte le persone coinvolte.

