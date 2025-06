Tor San Lorenzo Roma arrestato 42enne per maltrattamenti alla compagna

Una triste realtà scuote Tor San Lorenzo: un uomo di 42 anni è stato arrestato per aver maltrattato la sua compagna, con cui conviveva da tempo. La donna, di 36 anni, ha subito mesi di violenze e si è rivolta ai Carabinieri, che sono intervenuti prontamente. Un episodio che riaccende i riflettori sulla piaga della violenza domestica, un problema che richiede attenzione e azione continua. È fondamentale sensibilizzare e sostenere le vittime affinché possano trovare sicurezza e giustizia.

La donna, 36 anni, ha denunciato mesi di violenze. Per lei 30 giorni di prognosi Ancora un episodio di violenza domestica nella provincia romana. I Carabinieri di Marina Tor San Lorenzo hanno arrestato un uomo di 42 anni, cittadino romeno, per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni della sua compagna, una connazionale di 36 anni. L’intervento è scattato ieri sera dopo la richiesta d’aiuto della donna, che ha denunciato di essere stata aggredita. Quando i militari sono arrivati a casa, l’uomo non c’era più. La donna è stata accompagnata all’ospedale Sant’Anna di Pomezia, dove le sono stati diagnosticati 30 giorni di prognosi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Tor San Lorenzo (Roma), arrestato 42enne per maltrattamenti alla compagna

In questa notizia si parla di: lorenzo - arrestato - maltrattamenti - compagna

Benzinaio ucciso a Tor San Lorenzo, arrestato 18enne: ha confessato il delitto, si nascondeva a Latina - Un tragico episodio scuote Tor San Lorenzo: un 18enne arrestato per l'omicidio del benzinaio Nahid Miah.

A Tor San Lorenzo uomo arrestato per maltrattamenti in famiglia. Compagna in struttura protetta Vai su Facebook

Maltrattamenti in famiglia e lesioni: arrestato 42enne a Tor San Lorenzo; Lorenzo Venera Amnesia, l'ex rapper di Amici accusato di maltrattamenti. Alla compagna diceva: Farai la fine di Giulia Cecchettin; Cantante di Amici a processo a Torino, la frase all’ex compagna dopo le botte: “Farai la fine di Giulia Cecchettin”.

Ardea, maltrattamenti in famiglia: donna in ospedale con lesioni, arrestato ex compagno - Un cittadino romeno di 42 anni è stato arrestato nella serata di ieri, giovedì 19 giugno, dai Carabinieri della stazione di Marina Tor San Lorenzo, ad Ardea. Riporta msn.com

Ardea, prende a botte, per l’ennesima volta, la compagna. Fermato 42enne - CRONACA – Ieri sera, i Carabinieri della Stazione di Marina Tor San Lorenzo hanno arrestato un 42enne per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Secondo lanotiziaoggi.it