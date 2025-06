Tonelli Ascom | Lavori da finire entro il 2026? Per le nostre imprese sarà difficile arrivarci

Giancarlo Tonelli, direttore di Confcommercio Ascom, lancia un appello cruciale: "Più ristori e attenzione alla mobilità". Con i lavori del tram da completare entro il 2026, le imprese si trovano di fronte a sfide sempre più grandi. La richiesta di maggiore supporto mira a garantire che le aziende possano raggiungere questo traguardo senza ulteriori contrazioni, evitando di compromettere il loro futuro e, di conseguenza, l’economia locale.

"Più ristori e attenzione alla mobilità". Questo l’invito di Giancarlo Tonelli, direttore di Confcommercio Ascom (nella foto), che affronta il tema dei cantieri del tram in relazione all’impatto sulle imprese. "Comprendiamo l’esigenza di chiudere i lavori entro il 2026 – dice –, ma continuiamo a ribadire che le imprese ci devono arrivare a quel periodo. Altrimenti ci aspetta un altro anno e mezzo di contrazione delle vendite". La richiesta di Ascom è quella di "controbilanciare" i lavori con "adeguati" ristori. Un contraltare economico "anche più significativo di quello fatto fino a ora". Il secondo tema che Tonelli affronta è la mobilità: "È necessaria una presenza maggiore della Polizia locale per agevolare la mobilità dei cittadini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tonelli (Ascom): "Lavori da finire entro il 2026?. Per le nostre imprese sarà difficile arrivarci"

In questa notizia si parla di: ascom - lavori - imprese - tonelli

Tonelli (Ascom): Lavori da finire entro il 2026?. Per le nostre imprese sarà difficile arrivarci; Categorie contente a metà: Illuminazione e cartelli, le imprese vanno aiutate; Chiudono i negozi Benetton e Sisley, Tonelli (Ascom Bologna): «L'abbigliamento paga crisi e cantieri in città, la soluzione non è puntare sul cibo».

Tonelli (Ascom): "Lavori da finire entro il 2026?. Per le nostre imprese sarà difficile arrivarci" - Questo l’invito di Giancarlo Tonelli, direttore di Confcommercio Ascom (nella foto), che affronta ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Tonelli: "Imprese in crisi, vanno aiutate" - Questi, in sintesi, i dati che preoccupano Giancarlo Tonelli, direttore di Ascom, sulla situazione dei cantieri in città. Riporta ilrestodelcarlino.it