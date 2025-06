Tolentino Gentiana aveva provato a scappare | la furia dell' ex marito con 17 coltellate e un calcio in faccia

Una scena di violenza estrema che scuote Tolentino, dove Gentiana ha cercato di sfuggire alla furia dell’ex marito con 17 coltellate e un calcio in faccia. Un gesto senza pietà che ha spezzato una storia di separazione iniziata nel 2021, lasciando dietro di sé un dramma che mette in discussione il confine tra amore e follia. Ma cosa si cela dietro questa escalation di violenza?

TOLENTINO Diciassette coltellate per eliminare la donna dalla quale si era separato, di fatto, nel 2021. Diciassette coltellate alle quali la vittima aveva invano tentato di sottrarsi e dalle quali. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Tolentino, Gentiana aveva provato a scappare: la furia dell'ex marito con 17 coltellate e un calcio in faccia

