Tobeduca 2025 | torneo di padel party e solidarietà per ricordare il campione Fabio Duchini e sostenere la ricerca

Preparati a vivere una giornata di sport, amicizia e solidarietà alla prima edizione di Tobeduca 2025, il torneo di padel party dedicato a Fabio Duchini. Domenica 22 giugno, il Circolo Aeronautica Ponte Milvio di Roma si trasforma in un palcoscenico di passione e impegno, unendo il divertimento al sostegno della ricerca. Unisciti a noi per ricordare un grande campione e fare la differenza insieme!

Domenica 22 giugno, il Circolo Aeronautica Ponte Milvio di Roma ospita la prima edizione di Tobeduca, l’evento solidale dedicato alla memoria di Fabio Duchini organizzato dall’associazione no-profit, To Be Duca. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Tobeduca 2025: torneo di padel, party e solidarietà per ricordare il campione Fabio Duchini e sostenere la ricerca

In questa notizia si parla di: tobeduca - fabio - duchini - torneo

Tobeduca 2025: torneo di padel, party e solidarietà per ricordare Fabio Duchini e sostenere la ricerca - Preparatevi a vivere un giorno indimenticabile di sport, allegria e solidarietà: il 22 giugno 2025, il Circolo Aeronautica Ponte Milvio di Roma ospiterà la prima edizione di Tobeduca, il torneo di padel e party solidale dedicato alla memoria di Fabio Duchini.

Il 22 giugno il Circolo Aeronautica Ponte Milvio (Roma) dedicherà un torneo di padel a Fabio Duchini, scomparso per la sindrome di Creutzfeldt-Jakob. L'evento #Tobeduca sosterrà la @Fondaz_Telethon per la ricerca sulle malattie genetiche rare. #ANSASal Vai su X

Tobeduca 2025: torneo di padel, party e solidarietà per ricordare il campione Fabio Duchini e sostenere la ricerca; Tobeduca 2025: Torneo di Padel & Party Solidale per ricordare il campione Fabio Duchini e sostenere la ricerca. Raggiunte 62 coppie; CS Fondazione Telethon - Tobeduca 2025: torneo di padel, party e solidarietà per ricordare il campione Fabio Duchini e sostenere la ricerca.

Tobeduca 2025: torneo di padel, party e solidarietà per ricordare il campione Fabio Duchini e sostenere la ricerca - Domenica 22 giugno, il Circolo Aeronautica Ponte Milvio di Roma ospita la prima edizione di Tobeduca, l’evento solidale dedicato alla memoria di Fabio Duchini organizzato dall’associazione no- Si legge su ilgiornale.it

Tobeduca 2025: Torneo di Padel & Party Solidale per ricordare il campione Fabio Duchini e sostenere la ricerca. Raggiunte 62 coppie - Il 22 giugno 2025, il Circolo Aeronautica Ponte Milvio di Roma si trasformerà in un grande palcoscenico di sport, solidarietà e divertimento, con la prima edizione di ... Lo riporta msn.com