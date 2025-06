TNA | Chiarita la gravità dell’infortunio di Elijah dopo gli esami medici

L’infortunio di Elijah durante l’episodio di NXT del 18 giugno si rivela più serio del previsto. Dopo approfonditi esami medici, Fightful Select conferma uno strappo al tricipite, che ha richiesto un intervento chirurgico immediato. La gravità di questa lesione cambia le prospettive di recupero per la star della TNA, mentre i fan attendono con trepidazione aggiornamenti sulle sue condizioni e sul suo ritorno in ring.

L’infortunio di Elijah durante l’episodio di NXT del 18 giugno è stato ora ufficialmente confermato ed è più grave di quanto inizialmente ipotizzato. Secondo quanto riportato da Fightful Select, la star della TNA ha subito uno strappo al tricipite durante il six-man tag team match, e ha già affrontato con successo un intervento chirurgico per riparare il danno. In un primo momento si pensava che l’infortunio fosse avvenuto durante il tentativo della sua manovra “ old-school ” sulla corda, ma in realtà è successo più avanti nel match. Il momento esatto è stato quando Elijah è saltato dalla terza corda colpendo l’avversario con un doppio ginocchio al petto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - TNA: Chiarita la gravità dell’infortunio di Elijah dopo gli esami medici

