Tiziana La Brocca muore pochi mesi dopo aver perso la figlia | il lungo calvario aperta inchiesta

Una tragedia che ha scosso il cuore del Napoletano, lasciando un vuoto incolmabile. Antonio De Rosa, veterinario di 38 anni, ha affrontato un calvario inimmaginabile: la perdita della figlia mai nata e della moglie Tiziana La Brocca, scomparsa a soli 35 anni. Dopo mesi di dolore e una complessa inchiesta, ora si cerca di fare luce su questa enigma familiare. Una storia di dolore, speranza e giustizia che non può lasciare indifferenti.

Il dolore di un padre e marito rimasto solo. Antonio De Rosa, veterinario 38enne, ha perso in soli sette mesi la figlia mai nata e la moglie Tiziana La Brocca, 35 anni. Una tragedia avvenuta nel Napoletano che ora è oggetto di un’indagine aperta dalla Procura della Repubblica di Napoli, a seguito di una querela presentata dall’uomo, assistito dal penalista Gennaro Demetrio Paipais. «Siamo usciti in tre da casa: io, mia moglie e la nostra bambina nel grembo. Siamo tornati in tre, poi in due, poi da solo» – racconta De Rosa a Fanpage. Un racconto drammatico che parte da un controllo ginecologico di routine, dove viene rilevata un’extrasistole fetale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it