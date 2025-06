Titolo estero sostegno prorogata al 21 luglio la scadenza per la rinuncia Avviso

Se hai un titolo estero di sostegno e desideri partecipare ai percorsi previsti dall’art. 7 del DL 71/2024, hai ancora tempo fino al 21 luglio per rinunciare senza perdere opportunità. Il Ministero dell’istruzione e del merito ha infatti prorogato i termini con l’Avviso n. 26269 del 20 giugno 2025, offrendo una chance in più per agire. Non perdere questa occasione!

Con l’Avviso n. 26269 del 20 giugno 2025, il Ministero dell’istruzione e del merito ha prorogato al 21 luglio il termine per rinunciare al riconoscimento del titolo estero di sostegno, al fine di partecipare ai percorsi previsti dall’art. 7 del DL 712024. La rinuncia non comporta cancellazioni da GPS né limita l’accesso alle supplenze per . Titolo estero sostegno, prorogata al 21 luglio la scadenza per la rinuncia Avviso . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

