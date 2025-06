Tiromancino fuori una nuova edizione dell’album La descrizione di un attimo

Per celebrare il 25° anniversario, i Tiromancino regalano ai fan una nuova edizione del loro capolavoro "La descrizione di un attimo". Un viaggio musicale che ha conquistato generazioni, ora disponibile in una versione imperdibile, arricchita da contenuti speciali e uno sguardo retrospettivo. Non perdere le date dei live estivi e rivivi le emozioni di un album che ha segnato un’epoca: la musica è pronta a tornare a parlare di te.

In occasione del 25esimo anniversario, i Tiromancino ristampano l’album La descrizione di un attimo, le date dei live estivi. Nel marzo 2000 i Tiromancino pubblicano il loro quinto disco, La descrizione di un attimo, affascinante fusione di melodia, ritmo e intensità lirica, con l’ottima produzione musicale di Riccardo Sinigallia. L’album, anche grazie ad un inarrestabile passa-parola tra appassionati e addetti ai lavori e ad un’intensa attività live fa crescere in maniera esponenziale il seguito di pubblico e il consenso della critica e può essere considerato il disco della consacrazione della band. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Tiromancino, fuori una nuova edizione dell’album La descrizione di un attimo

In questa notizia si parla di: tiromancino - album - descrizione - attimo

Tiromancino, “La descrizione di un attimo” compie 25 anni. In occasione del 25° anniversario viene ripubblicato l’album che ha segnato il grandissimo successo della band di Federico Zampaglione. Vai su X

#R101News: i Tiromancino festeggiano i 25 anni dell'album "La descrizione di un attimo" Vai su Facebook

Tiromancino, fuori una nuova edizione dell’album La descrizione di un attimo; Ritorno di un Classico: “La Descrizione di un Attimo” dei Tiromancino celebra 25 anni; Tiromancino, Zampaglione celebra i 25 anni di 'La Descrizione di un attimo': Fu una.

Tiromancino, Zampaglione celebra i 25 anni di ‘La Descrizione di un attimo’: “Fu una scommessa” - I Tiromancino celebrano i 25 anni di ‘La descrizione di un attimo’, con una ristampa speciale disponibile dal ... Da msn.com

Tiromancino: “La descrizione di un attimo” compie 25 anni - Così Federico Zampaglione commenta, in un incontro con i media, il traguardo del quarto di secolo de “La descrizione di un attimo”, album che venticinque anni ... Riporta rockol.it