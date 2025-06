Tir carico di pellet in fiamme sull?autostrada A4 il camionista si salva appena in tempo | tratto chiuso

Un tir carico di pellet in fiamme sull’autostrada A4 a San Stino di Livenza ha scatenato un intervento tempestivo dei soccorsi, salvando il conducente da una tragedia. Il tratto è stato chiuso per permettere l’intervento dei vigili del fuoco, causando pesanti disagi alla viabilità. Un episodio che evidenzia quanto sia fondamentale la prontezza nelle emergenze, ricordandoci l’importanza della sicurezza stradale.

SAN STINO DI LIVENZA (VENEZIA) - Incendio in A4. Momenti di paura e pesanti disagi alla viabilità questa mattina, venerdì 20 giugno, lungo l?autostrada A4. Un tir carico di. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Tir carico di pellet in fiamme sull?autostrada A4, il camionista si salva appena in tempo: tratto chiuso

