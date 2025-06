Tir carico di pellet in fiamme sull?autostrada A4 il camionista si salva appena in tempo | tratto chiuso tra Portogruaro e San Stino traffico in tilt

Momenti di tensione e caos sulla A4 questa mattina, quando un tir carico di pellet è andato in fiamme tra Portogruaro e San Stino. Il conducente si è salvato per miracolo, ma il tratto rimane chiuso, creando pesanti disagi al traffico. Un episodio che sottolinea quanto siano importanti la prudenza e l’attenzione sulle strade italiane. La viabilità sarà compromessa fino a quando le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza non saranno completate.

Incendio in A4. Momenti di paura e pesanti disagi alla viabilità questa mattina, venerdì 20 giugno, lungo l?autostrada A4. Un tir carico di pellet ha preso fuoco nel tratto. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Tir carico di pellet in fiamme sull?autostrada A4, il camionista si salva appena in tempo: tratto chiuso tra Portogruaro e San Stino, traffico in tilt

In questa notizia si parla di: carico - pellet - autostrada - tratto

Tir carico di pellet in fiamme sull’autostrada A4, il camionista si salva appena in tempo: tratto chiuso tra P; Camion con un carico di pellet in fiamme sull'autostrada A1: ore di lavoro per spegnere l'incendio; Tamponamento tra tir, autista muore schiacciato dal suo carico.

Incidente in galleria in autostrada, camion carico di alcolici in fiamme: un morto e 4 feriti, caos sull'A14. Traffico in tilt anche sulla Statale - Un veicolo in fiamme, infatti, ha portato alla temporanea chiusura del tratto tra Fero e Grottmmare in ... Da leggo.it

Incidente spettacolare sul tratto maledetto, si sganciano i fermi: il carico del tir in bilico in autostrada - Spettacolare incidente oggi pomeriggio, venerdì 26 gennaio verso le 14. Scrive ilgazzettino.it