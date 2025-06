Tintinnio di manette a Prato | si dimette la sindaca indagato anche il vice FdI | il sistema Pd in Toscana è al capolinea

Il clamoroso scandalo di Prato scuote il panorama politico toscano: tra dimissioni, indagini e corruzioni, il sistema Pd si avvia verso un capitolo oscuro. La sindaca Ilaria Bugetti e il vicesindaco Simone Faggi, entrambi coinvolti in un'inchiesta per tangenti, mettono a nudo una crisi profonda che rischia di compromettere l’intera regione. È una svolta che segna il tramonto di un’epoca politica, lasciando il futuro incerto e la fiducia dei cittadini in crisi.

Le tangenti rosse a Prato fanno saltare la giunta Pd: la sindaca del Pd Ilaria Bugetti, indagata da una settimana per corruzione, ha deciso di dimettersi in queste ore. La novità della giornata è stata però anche il coinvolgimento nell’indagine del suo vicesindaco Simone Faggi. Compagno di partito della Bugetti è finito indagato anche lui nella stessa inchiesta per corruzione. Intanto la stessa Bugetti e il presunto corruttore, l’imprenditore Riccardo Matteini Bresci, saranno interrogati lunedì dal gip. Donzelli: da Prato la conferma, in Toscana il sistema di potere del Pd è al capolinea. «Nonostante il coinvolgimento del suo vice, che ricopriva lo stesso incarico anche con Biffoni sindaco, non c’è solo un ‘caso Bugetti’. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Tintinnio di manette a Prato: si dimette la sindaca, indagato anche il vice. FdI: il sistema Pd in Toscana è al capolinea

