TIM Summer Hits tutti i cantanti della seconda puntata

Stasera torna su Rai 1 l’atteso secondo appuntamento dei Tim Summer Hits, l’evento musicale più cool dell’estate che trasforma Piazza del Popolo in un palcoscenico di emozioni. Con Carlo Conti e Andrea Delogu alla conduzione, il programma promette ancora grandi sorprese e performance indimenticabili. Scopriamo insieme il cast completo, tra cui spiccano grandi nomi come Alessandra Amoroso, pronti a farci ballare sotto le stelle. Non mancate!

Torna questa sera in prima serata su Rai 1 il secondo appuntamento con i Tim Summer Hits, l’evento musicale dell’estate targato Rai che accende Piazza del Popolo a Roma. A guidare il pubblico tra le hit del momento saranno ancora una volta Carlo Conti e Andrea Delogu, reduci dai buoni risultati della prima puntata, seppur in calo rispetto alla stagione 2024: 2.324.000 spettatori e il 18% di share. Ecco il cast completo:. Alessandra Amoroso. Alfa. Annalisa. BigMama. BNKR44. Coez. ComaCose. Ermal Meta. Francesco Gabbani. Francesco Renga. Gaia. Noemi. Orietta Berti con Fabio Rovazzi e Fuckyourclique. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - TIM Summer Hits, tutti i cantanti della seconda puntata

In questa notizia si parla di: summer - hits - puntata - tutti

Tim Summer Hits 2025: video integrale Carlo Conti, Andrea Delogu, Gualtieri, Onorato, Salzano conferenza stampa - Scopri il mix esplosivo di musica, divertimento e grande spettacolo che solo i Tim Summer Hits 2025 possono offrire! Nella conferenza stampa, protagonisti come Carlo Conti, Andrea Delogu e le autorità romane hanno svelato tutti i dettagli di questa imperdibile manifestazione gratuita, pronta a trasformare l’estate romana.

L'estate sta arrivando e il TIM Summer Hits 2025 ha già scaldato i motori. Scopriamo insieme la scaletta con tutti gli artisti ospiti della terza puntata! #TimSummerHits2025 https://allmusicitalia.it/?p=198844 Vai su X

Tim Summer Hits 2025: cinque prime serate su Rai 1 e Radio 2 con Carlo Conti e Andrea Delogu. Ecco chi vedremo sul palco nella puntata di venerdì 13 Vai su Facebook

Tim Summer Hits 2025, seconda puntata stasera su Rai1: scaletta dei cantanti al concerto in Piazza del Popolo; Tim Summer Hits, l'estate di Rai 1 avanza con Conti e Andrea Delogu: cantanti e scaletta di stasera; Stasera su Rai 1 la prima puntata di Tim Summer Hits 2025.

TIM Summer Hits 2025, la seconda puntata: scaletta e cast dei cantanti - Nell'appuntamento salgono sul palco anche Coez, Coma_Cose ed Ermal Meta. Come scrive maridacaterini.it

TIM Summer Hits, la seconda puntata stasera su Rai 1: la scaletta e i cantanti che si esibiranno - Piazza del Popolo si accende con le hit dell’estate, nella prima puntata in onda su Rai1 il 13 giugno. Da informazione.it