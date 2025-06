TIM Summer Hits la seconda puntata stasera su Rai 1 | la scaletta e i cantanti che si esibiranno

Non perdete la seconda puntata di TIM Summer Hits, l'evento musicale più atteso dell’estate, trasmesso questa sera su Rai 1 alle 21:30. Dopo il successo della settimana scorsa, si prospetta un’altra serata ricca di emozioni con performance incredibili di artisti come Annalisa e Alessandra Amoroso. La magia di Piazza del Popolo fa da sfondo a una scaletta imperdibile, pronta a conquistare il pubblico con musica, energia e grande stile. Preparatevi a vivere un’altra notte indimenticabile!

Nella seconda puntata del TIM Summer Hits, in onda stasera su Rai 1 dopo Affari Tuoi, si esibiranno, tra gli altri, anche Annalisa e Alessandra Amoroso: ecco la scaletta Dopo il fortunato esordio della scorsa settimana (il programma più visto della serata con il 18% di share), TIM Summer Hits torna stasera su Rai 1 alle 21:30, sempre con la conduzione di Andrea Delogu e Carlo Conti, sempre dalla splendida cornice di Piazza del Popolo a Roma. La scaletta di venerdì 20 giugno In totale saranno più di 80 gli artisti che si esibiranno al TIM Summer Hits nel corso delle quattro serate (a cui si aggiungerà una quinta, l'11 luglio, di "Best of"), alcuni di loro hanno partecipato al Sanremo condotto di Carlo Conti, ma ci saranno anche . 🔗 Leggi su Movieplayer.it