tim summer hits andrea delogu sfodera la gonna pareo con lo spacco che la fa brillare

ha svelato le sue gambe scolpite, catturando l’attenzione di tutti. Andrea Delogu, con il suo stile deciso e raffinato, ha saputo ancora una volta conquistare il pubblico, lasciando un ricordo indimenticabile della serata.

Quando si dice colpo di scena, Andrea Delogu sa esattamente come farlo suo. Sul palco del Tim Summer Hits, tornato ad animare le serate estive su Rai1, la conduttrice ha dimostrato ancora una volta di possedere quella rara dose di audacia che la fa apparire davvero bellissima. Stavolta non solo con la sua conduzione fulminante, ma con un look che ha lasciato il segno. Per la serata ha scelto una lunga gonna pareo blu con spacco laterale che svolazza leggera a ogni passo, abbinata a un top tono su tono tempestato di micro pois diamantati in rilievo. Il look di Andrea Delogu al Tim Summer Hits. La sua presenza scenica è magnetica, ma qui è il dettaglio a fare la differenza. 🔗 Leggi su Dilei.it