Tim Summer Hits 2025 stasera su Rai1 | ospiti cantanti e anticipazioni delle seconda puntata del 20 giugno 2025

Stasera su Rai1 torna il grande spettacolo di Tim Summer Hits 2025, l’evento musicale che ha conquistato il cuore degli italiani. Con Carlo Conti e Andrea Delogu alla conduzione, la seconda puntata promette momenti indimenticabili tra ospiti speciali, performance mozzafiato e sorprese imperdibili. Scopriamo insieme le anticipazioni e la scaletta di questa serata all’insegna della musica e dell’energia dell’estate 2025. La musica italiana si prepara a brillare ancora una volta!

Dopo il grandissimo successo della prima puntata torna l’appuntamento con la grande musica dell’estate. Si tratta del Tim Summer Hits 2025, l’evento musicale presentato da Carlo Conti e Andrea Delogu in prima serata su Rai1. Scopriamo gli ospiti, le anticipazioni e la scaletta della puntata di stasera, venerdì 20 giugno 2025. Tim Summer Hits 2025, la scaletta del 20 giugno. La grande musica dell’estate 2025 torna ad accendersi su Rai1. Stasera, venerdì 20 giugno, dalle ore 21.30 in prima serata su Rai 1 con la seconda puntata del Tim Summer Hits. Carlo Conti e Andrea Delogu dalla splendida cornice di Piazza del Popolo a Roma sono pronti a fare compagnia ai telespettatori con una serata all’insegna dell’allegria e dell’intrattenimento con i protagonisti dell’estate! Lo show musicale ricordiamo è trasmesso in simultanea anche su Rai Radio2, con le interviste esclusive e contenuti dal dietro le quinte di Carolina Di Domenico, disponibile anche su RaiPlay. 🔗 Leggi su Superguidatv.it