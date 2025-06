Tim summer hits 2025 | scaletta e cast dei cantanti nella seconda puntata

Il palinsesto del 20 giugno 2025 si infiamma con la seconda puntata di Tim Summer Hits 2025, l’evento musicale più atteso dell’estate, trasmesso in prima serata su Rai 1. Ambientato nella suggestiva cornice di Piazza del Popolo a Roma, questo show promette performance memorabili di artisti italiani e internazionali. Scopriamo insieme i cantanti coinvolti, i conduttori e le modalità di fruizione di questa spettacolare manifestazione, evidenziando gli aspetti che renderanno questa edizione indimenticabile.

Il palinsesto televisivo del 20 giugno 2025 si arricchisce con la seconda puntata di un importante evento musicale, trasmesso in prima serata su Rai 1. La manifestazione, dedicata alla musica estiva, si svolge presso Piazza del Popolo a Roma e vede una vasta partecipazione di artisti italiani e non solo. In questo approfondimento verranno analizzati i conduttori, il cast di performer e le modalità di fruizione dello show, evidenziando gli aspetti più rilevanti della serata. conduttori e presentatori della seconda puntata. Per la seconda serata del TIM Summer Hits 2025, la conduzione è affidata ancora una volta alla coppia composta da Carlo Conti e Andrea Delogu. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it