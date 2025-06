Tim Summer Hits 2025 | scaletta dei cantanti del 20 giugno

magica fusione di talenti emergenti e star affermate, creando un’esperienza musicale unica e indimenticabile. Con esibizioni mozzafiato e sorprese a non finire, il TIM Summer Hits 2025 si conferma come l’evento imperdibile dell’estate romana, pronta a lasciare il segno. Scopriamo insieme la scaletta dei cantanti del 20 giugno e prepariamoci a vivere emozioni senza fine!

Il festival musicale estivo Tim Summer Hits 2025 prosegue con la sua seconda serata, offrendo un’ampia varietà di performance dal vivo in una delle location più iconiche d’Italia: Piazza del Popolo a Roma. Questo evento rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell’estate, grazie alla sua formula semplice ma coinvolgente, che combina musica dal vivo, ospiti di rilievo e un’atmosfera festosa. L’edizione di quest’anno si distingue per la presenza di numerosi artisti italiani e internazionali, pronti a intrattenere il pubblico televisivo, radiofonico e digitale. come seguire tim summer hits 2025: trasmissione e piattaforme digitali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Tim Summer Hits 2025: scaletta dei cantanti del 20 giugno

In questa notizia si parla di: summer - hits - scaletta - cantanti

Tim Summer Hits 2025: video integrale Carlo Conti, Andrea Delogu, Gualtieri, Onorato, Salzano conferenza stampa - Scopri il mix esplosivo di musica, divertimento e grande spettacolo che solo i Tim Summer Hits 2025 possono offrire! Nella conferenza stampa, protagonisti come Carlo Conti, Andrea Delogu e le autorità romane hanno svelato tutti i dettagli di questa imperdibile manifestazione gratuita, pronta a trasformare l’estate romana.

La scaletta della seconda puntata di Tim Summer Hits: cantanti, dove vederlo, tutto quello che c'è da sapere Vai su X

Repost @timsummerhits_ La scaletta completa dei cantanti che si esibiranno ai Tim Summer Hits a Piazza del Popolo a Roma dal 7 al 10 giugno Vai su Facebook

Tim Summer Hits 2025: i cantanti della seconda serata, da Alfa a Tropico; Chi canta stasera a Tim Summer Hits: cantanti e scaletta della puntata di oggi (venerdì 20 giugno); Stasera su Rai 1 la seconda puntata di Tim Summer Hits 2025.

Tim Summer Hits 2025, seconda puntata stasera su Rai1: scaletta dei cantanti al concerto in Piazza del Popolo - La scaletta della seconda puntata di Tim Summer Hits 2025 in onda stasera, venerdì 20 giugno, su Rai1. Come scrive fanpage.it

Tim Summer Hits, l'estate di Rai 1 avanza con Conti e Andrea Delogu: cantanti e scaletta di stasera - Stasera (20 giugno) Rai 1 va in onda la seconda puntata dello show musicale di Rai 1: ecco anticipazioni, chi canta e la scaletta uffiicale della serata. Si legge su libero.it