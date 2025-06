Tifosi Solo 2.000 di media ai playoff

Nonostante la crescita impressionante delle presenze complessive in Serie A2, i playoff continuano a sorprendere con una media di soli 2000 tifosi, lontano dai numeri di altre stagioni. La passione per il basket si manifesta in modo diverso rispetto alle partite regolari, ma resta fondamentale creare un vero spettacolo per coinvolgere sempre più appassionati. La sfida è rendere ogni incontro un evento imperdibile e...

La Serie A2 continua a registrare una crescita nel numero delle presenze nei palasport. Nel corso della stagione 202425 appena andata in archivio, sono stati quasi un milione, nel complesso, gli spettatori che hanno assistito dal vivo ai match della seconda serie. Ben 978.388, +10,5% rispetto alla stagione precedente. Forlì va però in controtendenza rispetto al trend dei playoff, che in generale fa registrare 3.145 spettatori di media contro i 2.296 della regular season. Al Palafiera, la post-season è andata peggio del resto campionato: le due partite di semifinale disputate a porte chiuse, contro Rimini, hanno inevitabilmente influito nel computo delle presenze.

