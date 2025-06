Tiene tre fucili in casa nonostante il divieto di detenzione di armi

Una vicenda che riaccende l’attenzione sulla sicurezza e il rispetto delle norme. Martedì 17 giugno, la polizia di Stato ha sequestrato tre fucili detenuti illegalmente da un uomo di 53 anni a Baselga di Pine, nonostante un divieto emesso nel 2012. Un episodio che sottolinea l’importanza di vigilare e far rispettare le leggi per garantire la sicurezza di tutti.

