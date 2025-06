Tiburtina il ladro avvoltoio dei Flixbus | ruba lo zaino di un passeggero e scappa Sette furti in sei mesi

A Tiburtina, il ladro avvoltoio dei Flixbus colpisce ancora. In sei mesi, ha messo a segno sette furti, agendo come un predatore in attesa delle sue prede. Questa volta, però, la sua fortuna è finita: un giovane di 22 anni è stato sorpreso e arrestato, mettendo fine alla sua serie di furti. La sicurezza sui mezzi pubblici torna sotto i riflettori, ma cosa si nasconde dietro questi episodi?

Si aggirava come un avvoltoio, in attesa che si aprisse il portellone di un pullman Flixbus. E quando finalmente l’autista sbloccava il vano bagagli, non ci pensava due volte: prendeva di mira lo zaino di un passeggero e si dileguava. Così è stato ancora una volta qualche giorno fa, all’autostazione Tiburtina, dove un giovane ladro seriale di 22 anni, di origini algerine, è stato sorpreso e arrestato dagli agenti di polizia per furto aggravato. Il colpo in pieno giorno alla Tiburtina. L’ultimo episodio risale al primo pomeriggio di qualche giorno fa. Un ragazzo marchigiano, appena arrivato a Roma con un pullman Flixbus, ha visto il suo zaino sparire sotto i suoi occhi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Tiburtina, il “ladro avvoltoio” dei Flixbus: ruba lo zaino di un passeggero e scappa. Sette furti in sei mesi

In questa notizia si parla di: tiburtina - avvoltoio - flixbus - zaino

Il ladro avvoltoio, attende Flixbus e sparisce con lo zaino del passeggero. Sette furti in sei mesi; Il ladro avvoltoio attende Flixbus e sparisce con lo zaino del passeggero Sette furti in sei mesi.

Il ladro avvoltoio, attende Flixbus e sparisce con lo zaino del passeggero. Sette furti in sei mesi - Ha atteso l'apertura del portellone del pullman Flixbus, ha rubato lo zaino di un passeggero ed è scappato. Riporta romatoday.it

“Lasciato a piedi da Flixbus all’autogrill, sono andati via con il mio zaino e non ho potuto lavorare” - A parlare è Danilo, 43 anni, un giornalista pubblicista che vive a Bologna. Secondo fanpage.it