Ti sfondo di botte | il video virale di Acerbi che risponde a un tifoso con la maglia del Paris Saint-Germain

La scena virale di Acerbi, che risponde con un sorriso al tifoso del PSG a Los Angeles, ha scatenato reazioni impazzite sui social. Un mix di ironia e determinazione dal difensore dell’Inter, pronto a difendere i colori nerazzurri in vista del Mondiale dei Club. Ma cosa c’è dietro questa battuta infuocata? Scopriamo insieme il significato di questa risposta e il suo impatto sulla piazza calcistica.

"Preso per il c**o no, non mi piace". A parlare, in un video girato a Los Angeles dove i nerazzurri si stanno preparando per il Mondiale dei Club, è Francesco Acerbi. La clip, diventata subito virale, riprende il difensore dell'Inter mentre parla con un tifoso: "Io mato, io ti sfondo" dice Acerbi.