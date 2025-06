Ti sfondo di botte Attacco choc di Acerbi al tifoso del Psg

Un semplice sfottò si trasforma in un attacco acceso: il tifoso del PSG provoca Acerbi, scatenando una reazione sorprendente nel ritiro di Seattle. La scena ha catturato l'attenzione di tutti, mostrando come le provocazioni possano accendere passioni e rivali. Ma qual è stata la risposta di Acerbi? Scopriamo insieme i dettagli di questa sfida verbale e il suo impatto nel mondo del calcio.

Lo sfottò di un tifoso del Paris Saint-Germain ha fatto "accendere" Francesco Acerbi nel ritiro americano di Seattle: ecco cosa è successo e la risposta del difensore dell'Inter.

Acerbi si scaglia contro un tifoso del PSG: «Non mi piace essere preso per il culo, ti sfondo di botte!». Ecco cos’è successo – VIDEO - Un episodio di grande tensione si è verificato negli USA, quando Francesco Acerbi, al termine dell’allenamento dell’Inter a Seattle, ha reagito duramente a uno sfottò di un tifoso del PSG.

