Ti ricordi… Junior il quasi Roberto Carlos nel Parma dei miracoli

ti ricordi8230 Junior, il quasi Roberto Carlos del Parma dei miracoli? Nato a Sant’Antonio de Jesus, questa cittadina di Bahia ha forgiato un talentuoso mancino che, nonostante la sua umiltà e carattere discreto, ha brillato per tecnica e corsa. Come un vero artista brasiliano, Junior incarna la passione e la modestia che rendono i grandi campioni unici e autentici. Per lui, il calcio è sempre stato più di un gioco: è un modo di vivere.

Sant'Antonio de Jesus è la diciottesima città più popolosa nello stato di Bahia: una cittadina agricola di centomila abitanti, non importante come Salvador o Feira de Santana, ma comunque tra le più importanti. Un po' come Jenilson Angelo de Souza, meglio conosciuto come Junior, nato proprio a Sant'Antonio de Jesus il 20 giugno di cinquantadue anni fa. Mancino di buona tecnica e grande corsa, piedi brasiliani ma carattere poco appariscente: per giocare a pallone, ma soprattutto per studiare, si sposta a Salvador de Bahia, per entrare nelle giovanili del Vitòria (dove comincerà come attaccante), ci resta fino al 1994 quando viene nominato "rivelazione dello Stato", poi vince il Campeonato Baiano e a 20 anni viene preso dal Palmeiras che ha da riempire un buco pesante sulla sinistra, quello lasciato da Roberto Carlos volato in Italia.

