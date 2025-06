’Ti porto al cinema’ | ciak sotto le stelle

Preparati a vivere un’estate indimenticabile sotto le stelle a Porto San Giorgio, con la magia del cinema all’Arena Bazzani. Dal 21 giugno al 31 agosto, "Ti porto al cinema" trasformerà le serate in emozioni condivise, valorizzando talento italiano ed europeo. Con 54 appuntamenti, prezzi accessibili e un’atmosfera unica, questa rassegna è l’evento estivo da non perdere: lasciati conquistare dalla magia del grande schermo sotto il cielo stellato.

Porto San Giorgio si prepara a un’estate di emozioni sotto le stelle con "Ti porto al cinema", la rassegna cinematografica che animerà l’Arena Bazzani, sul lungomare Gramsci, dal 21 giugno al 31 agosto. Riconosciuta dal Ministero e unica nel Sud Marche a partecipare a ’Cinema Revolution’, promette circa 54 serate, privilegiando talento italiano ed europeo. I prezzi sono popolari: 6 euro intero, 5 euro ridotto (under 30 e over 60), e 3,50 euro per i film italiani ed europei. Il sipario si alza domani sabato 21 giugno con "Leggere Lolita a Teheran", un film d’attualità presentato con il Gruppo Lettura della Società. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it