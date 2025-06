Thuram preoccupa | altro infortunio e 2025 da incubo

Marcus Thuram, pilastro dell'Inter, sta affrontando un brutto infortunio che rischia di compromettere la sua stagione e il futuro del club. Dopo aver conquistato tifosi e società con prestazioni eccezionali e un tecnico affiatamento immediato, l’incubo di un nuovo problema si abbatte su di lui, alimentando timori per il 2025. La speranza è che questa battuta d’arresto non rovini un percorso finora brillante e ricco di promesse.

Su di lui l’ Inter conta moltissimo. Anche perchĂ©, dal suo arrivo, ha dimostrato subito un fortissimo ambientamento e ha saputo far capire alla societĂ a suon di prestazioni e reti di avere azzeccato la scelta di prenderlo. Sull’ex Borussia Monchengladbach Marcus Thuram, autore in nerazzurro di 67 presenze e ventisette centri, sembra però abbattersi la scure della sfortuna sottoforma di un infortunio che va ben oltre l’affaticamento agli adduttori ipotizzato all’inizio. Dopo un 2024 di ottima fattura, il 2025 è stato per lui un anno sottotono nel quale non ha reso ai livelli consueti. Buon rendimento in Champions League, minor brillantezza in campionato. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

