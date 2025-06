Thuram e Barella concentrati | l' Inter è arrivata a Seattle

Thuram e Barella sono pronti a dare il massimo: l’Inter è atterrata a Seattle, determinata a portare a casa una vittoria fondamentale contro gli Urawa Red Diamonds. Con la qualificazione ancora in bilico, ogni azione sarà decisiva per evitare l’eliminazione dalla corsa al Mondiale per Club. La sfida si preannuncia avvincente e carica di tensione: l’Inter non può permettersi di fallire, e i tifosi sognano già il passo avanti verso la gloria.

L'Inter è arrivata a Seattle, dove disputerà la seconda partita del Mondiale per Club. Contro gli Urawa Red Diamonds serve per forza una vittoria per non rischiare l'eliminazione dalla competizione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Thuram e Barella concentrati: l'Inter è arrivata a Seattle

