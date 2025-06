Thuram ancora ai box | il 2025 non gli dà pace! E l’Inter ne soffre – CdS

Il 2025 continua a essere un anno difficile per l’Inter, tra infortuni e assenze che mettono a dura prova la rosa. Thuram ancora ai box, rischiando di mancare anche la sfida contro l’Urawa Reds, rende complicato il piano offensivo dei nerazzurri. Con Taremi in Iran e altri attaccanti indisponibili, Lautaro Martinez e i fratelli Esposito sono chiamati a fare la differenza in un contesto sempre più sfidante. La squadra deve trovare nuove vie per superare le avversità.

Thuram nuovamente indisponibile. Il francese non potrà giocare contro l’Urawa Reds per un affaticamento muscolare. L’ennesimo guaio fisico di un 2025 molto complicato. L’attacco dell’Inter è spuntato. CATENA DI INFORTUNI – Così diventa difficile, però. Con Mehdi Taremi rimasto in Iran, senza più Arnautovic e Correa, l’unico attaccante dell’Inter a non mollare è Lautaro Martinez. Più i fratelli Esposito, con Pio recuperato e arruolabile. Altro problema fisico per Marcus Thuram, l’ennesimo di questo 2025 difficilissimo per lui. L’attaccante francese deve fare i conti con un affaticamento muscolare, che lo terrà fuori per alcuni giorni. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Thuram ancora ai box: il 2025 non gli dà pace! E l’Inter ne soffre – CdS

In questa notizia si parla di: inter - thuram - pace - soffre

Inter, Thuram verso una maglia da titolare! Contro la Lazio dubbi in attacco - L’Inter si avvicina alla sfida di domenica sera contro la Lazio, dove Marcus Thuram è in pole position per un posto da titolare in attacco.

Daniele Mari (FcInter1908) - Nel 2022 l'Inter era interessata ad acquistare Ederson su richiesta di Inzaghi e la trattativa c'era stata, come confermato dai dirigante della Salernitana, ma Ausilio decise di investire la cifra su Asllani. Vai su Facebook

Champions, l'Inter soffre ma batte lo Young Boys; Napoli-Inter, le pagelle: Billing, il gol vale 6,5. Thuram stecca, 5; La maledizione della terza punta: Taremi ha la pubalgia. Ora servono Arna e Correa.

L’Inter soffre ma la vince nel finale: decide il sigillo di Thuram - Da pochi istanti si è chiusa la sfida di Champions League tra Young Boys ed Inter allo Stadion Wankdorf: i nerazzurri la spuntano grazie a Thuram Sia pur non fornendo una prestazione scintillante ... calciomercato.it scrive

Champions: l'Inter soffre, poi al 93' decide Thuram - Serve un colpo di tibia di Thuram quando mancano meno di 2' alla fine del recupero per regalare la vittoria agli uomini di Simone Inzaghi ... Lo riporta ansa.it