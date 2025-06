THRUPPI caos condiviso ascolto reciproco e il coraggio di mostrarsi vulnerabili

In un mondo di caos condiviso e ascolto reciproco, THRUPPI ci invita a scoprire il coraggio di mostrarsi vulnerabili. Come Medardo, il visconte di Calvino, diviso da una cannonata, anche noi attraversiamo momenti di frattura, ma alla fine le nostre parti si uniscono, lasciando il lettore a interrogarsi: quale metà è quella “buona”? La risposta si trova dentro di noi, nel viaggio tra dualità e rinascita.

Come Medardo, il visconte di Calvino spaccato in due da una cannonata, anche in THRUPPI ci sono due metĂ che alla fine si uniscono, ma è difficile capire quale era quella “buona” e quale q. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - THRUPPI, caos condiviso, ascolto reciproco e il coraggio di mostrarsi vulnerabili

In questa notizia si parla di: thruppi - caos - condiviso - ascolto

THRUPPI: esce oggi l’omonimo album del progetto di GIOVANNI TRUPPI - Esce oggi venerdì 13 giugno per Island Records THRUPPI, l’omonimo album del progetto che unisce Giovanni Truppi e alcuni componenti di Thru Collected. Scrive politicamentecorretto.com

THRUPPI. L’incontro tra Giovanni Truppi e Specchiopaura prende forma in “Buianotte” - Come in un sogno condiviso, Buianotte racconta la fine senza mai nominarla. Da msn.com