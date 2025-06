Thriller sottovalutato di elizabeth banks conquista hulu con il 69% su rotten tomatoes

Se ancora non lo conosci, preparati a scoprire un gioiello nascosto del cinema indipendente del 2024. "Skincare", il thriller debutto di Austin Peters, ha saputo conquistare il pubblico e la critica, ottenendo un incredibile 69 su Rotten Tomatoes e diventando un must su Hulu. Un esempio perfetto di come una storia ben scritta possa acclamare anche lontano dalle luci delle sale. Scopri perché questo titolo sta facendo parlare di sé.

Nel panorama cinematografico indipendente del 2024, un film poco noto ha saputo catturare l'attenzione del pubblico grazie alla sua presenza sulle piattaforme di streaming. Skincare si distingue come un thriller che, nonostante una breve uscita nelle sale, ha trovato nuova vita e successo su Hulu. Questo titolo segna il debutto alla regia di Austin Peters, che ne ha anche co-scritto la sceneggiatura, offrendo un prodotto ricco di suspense e interpretazioni di alto livello. impatto di Skincare nel mercato digitale. il successo inatteso di un film indie. Il film si basa su una trama coinvolgente che ruota attorno a temi come ricatto, sabotaggio e mistero.

