Theo Hernandez Juventus | il terzino non cambia idea e ha un’idea precisa su dove vuole giocare l’anno prossimo La situazione è chiara i dettagli

Theo Hernandez, protagonista indiscusso nel calciomercato estivo, ha le idee molto chiare sul suo futuro. Nonostante le pressioni e le voci insistenti, il terzino francese si concentra sulla sua volontà : la sua priorità è trovare una nuova casa calcistica che rispecchi le sue ambizioni e il suo talento. La situazione è ormai delineata, e i dettagli più recenti confermano una decisione che potrebbe cambiare gli equilibri del mercato.

Theo Hernandez Juventus: il terzino ha le idee chiare su dove vuole giocare l'anno prossimo. La situazione è chiara, ultimissimi dettagli. Il futuro di Theo Hernandez è uno dei nodi più complessi e delicati del calciomercato estivo del Milan. Nonostante le fortissime pressioni ricevute nelle ultime settimane, il terzino francese ha preso una decisione chiara e netta sui suoi piani a breve termine: la sua priorità è rimanere nel calcio europeo di vertice. Una scelta che, di fatto, mette in stand-by la ricchissima offerta proveniente dall'Arabia Saudita. Lo riporta Nicolò Schira. La decisione di Theo: priorità all'Europa e alla Champions League.

