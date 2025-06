The World' s 50 Best Restaurants 2025 a Torino | trionfa Maido di Lima al secondo posto Asador Etxebarri nei Paesi Baschi e al terzo posto Quintonil di Città del Messico 6 i ristoranti italiani entrati in classifica tra i primi 50

Torino si conferma capitale del gusto, accogliendo per la prima volta il prestigioso gala dei World's 50 Best Restaurants 2025 all'Auditorium Agnelli. La competizione ha visto trionfare Maido di Lima, ma anche i ristoranti italiani si sono fatti onore, con sei tra i migliori 50 al mondo. Un evento memorabile che ha celebrato l’eccellenza culinaria globale e italiana, dimostrando ancora una volta come la città sia un fulcro di innovazione gastronomica e tradizione.

Torino al centro del gusto: il gotha della gastronomia mondiale si è ritrovato per la prima volta in Italia all'Auditorium Agnelli al Lingotto per celebrare e premiare il migliore ristorante al mondo del 2025 per la classifica dei World's 50 Best. Vince Maido di Lima in Perù dello chef Mitsuharu Tsu. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - The World's 50 Best Restaurants 2025 a Torino: trionfa Maido di Lima, al secondo posto Asador Etxebarri nei Paesi Baschi e al terzo posto Quintonil di Città del Messico. 6 i ristoranti italiani entrati in classifica tra i primi 50.

