The Waterfront | la sorprendente ispirazione personale spiegata dal showrunner

Il creatore di The Waterfront Kevin Williamson ha confermato che la serie crime drama di Netflix è stata ispirata dal passato di suo padre, che era un vero trafficante di droga. La nuova serie crime drama in streaming segue la famiglia Buckley mentre attraversa un periodo difficile nella sua attività di pesca in North Carolina, che porta il patriarca Harlan (Holt McCallany) a iniziare a trafficare droga per guadagnare soldi extra. La serie è stata creata da Williamson, meglio conosciuto per il suo lavoro nella serie Scream, oltre che per aver creato serie crime come The Following e Stalker. 🔗 Leggi su Cinefilos.it