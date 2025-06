The Waterfront è basato su una storia vera? I Buckley sono una famiglia reale?

Se ti appassiona il mondo delle storie vere e dei drammi familiari, non puoi perderti "The Waterfront" su Netflix. Basata su eventi reali, questa serie drammatica poliziesca segue le vicende della famiglia Buckley, una famiglia reale del mondo della pesca nella pittoresca Havenport. Scopri come la loro lotta per la sopravvivenza e il potere si intrecciano in un racconto avvincente che ti terrà incollato allo schermo fino all'ultima scena.

Creata da Kevin Williamson, The Waterfront di Netflix è una serie drammatica poliziesca che segue le disavventure della famiglia Buckley. Ambientata nella città di Havenport, nella Carolina del Nord, la storia inizia con la famiglia che lotta per la propria sopravvivenza. Sotto la guida del patriarca Harlan, hanno costruito un impero della pesca, ma quando lui si è fatto da parte, l'azienda di famiglia ha iniziato a sgretolarsi. Sua moglie Belle e suo figlio Cane cercano di sbarcare il lunario dedicandosi ad attività illegali, ma ben presto quello che doveva essere un lavoro di poco conto si trasforma in un incubo quando finiscono per essere coinvolti con persone più pericolose, mentre la polizia cerca di scoprire i loro crimini.

Albero genealogico della famiglia buckley di waterfront: connessioni tra i personaggi nel crime drama di netflix

Creata da Kevin Williamson, il 19 Giugno su Netflix arriverà THE WATERFRONT, Serie TV con Holt McCallany, Maria Bello, Melissa Benoist, Jake Weary e Topher Grace

The Waterfront: trama, cast, location della serie TV in onda su Netflix - Una famiglia cerca di salvare il proprio impero della pesca, ma finisce coinvolta in scelte pericolose e segreti.

The waterfront, Netflix racconta i rischi e i segreti oscuri della famiglia Buckley nella pesca in Carolina del Nord - La serie Netflix The Waterfront, creata da Kevin Williamson e ambientata in Carolina del Nord, racconta i conflitti e le sfide della famiglia Buckley nella pesca commerciale tra tradizioni, crisi econ