The Old Guard avrà un secondo sequel? La risposta di Uma Thurman

Uma Thurman, iconica protagonista di Kill Bill, si prepara a rinnovare l'azione con il secondo capitolo di The Old Guard. La star ha svelato a Jimmy Fallon i retroscena del set e il desiderio di tornare ancora una volta sul grande schermo. Con entusiasmo, l'attrice si mostra aperta a un possibile terzo film, lasciando i fan in attesa di scoprire cosa riserverà il futuro della saga. La risposta a questa domanda potrebbe essere più vicina di quanto immaginiamo.

La star di Kill Bill è tornata a parlare della possibilità di rivedere il suo personaggio in un ipotetico terzo capitolo della saga. Uma Thurman è pronta a tornare in azione in The Old Guard 2 e ospite del talk show di Jimmy Fallon ha parlato della sua nuova avventura sul set e della possibilità di tornare eventualmente in un altro sequel. L'attrice di Kill Bill interpreta la villain del film Discord ed è felicemente tornata a recitare in un genere a lei particolarmente congeniale: l'action. Ci sarà The Old Guard 3? Jimmy Fallon ha scherzato sulla bravura di Uma Thurman nell'action, chiedendole se si fosse unita al secondo film per mostrare a tutti come si fa:"Non pensavo proprio di poter mostrare a

Mister Movie Uma Thurman Torna all’Azione con The Old Guard 2: Ecco Perché Dopo Kill Bill - Dopo aver preso una pausa dal genere action, Uma Thurman torna in grande stile con The Old Guard 2, svelando i motivi che l’hanno spinta a rimettersi in gioco.

