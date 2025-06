The Martinez Brothers i fratelli star della consolle alla Villa

Il weekend della Notte Rosa si anima anche alla Villa delle Rose, dove i celebri fratelli Martinez si preparano a infiammare la pista con i loro irresistibili beat. Conosciuti per la loro energia contagiosa e i set mozzafiato, Chris e Steve sono ormai i protagonisti indiscussi del locale sulle colline di Misano. Appassionati dall'influenza musicale del padre, i fratelli continuano a portare il loro talento internazionale in un’atmosfera di pura festa. Non mancate a questa notte unica!

Il weekend della Notte rosa si festeggia anche alla Villa delle Rose. Nel locale sulle colline di Misano domani sera sono attesi i the Martinez Brothers, in una serata in cui condivideranno la consolle con Bartolomeo. I fratelli Chris e Steve Matinez sono ormai dei veterani del locale romagnolo e anche quest'estate infuocheranno il pubblico con i loro set. I due si sono avvicinati e appassionati all'elettronica grazie al padre, assiduo frequentatore dei locali di culto newyorkesi. Autentici predestinati, erano ancora studenti alle superiori quando affrontarono il loro primo tour mondiale. In carriera hanno creato musiche insieme a Nile Rodgers e colonne sonore per le sfilate di Givenchy.

