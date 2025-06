The Batman 2 | svelata la data d' inizio delle riprese del sequel?

Finalmente si avvicina il grande momento: lunedì Warner Bros. e DC Studios riceveranno la tanto attesa sceneggiatura di The Batman 2, preludio alle riprese del sequel di Matt Reeves. Dopo mesi di polemiche e rinvii, il ritorno dell’Uomo Pipistrello sembra essere più vicino che mai, alimentando l’entusiasmo dei fan che aspettano con trepidazione questa nuova avventura. La domanda ora è: quando prenderanno ufficialmente il via le riprese?

Potrebbe essere confermato il periodo d'inizio della produzione del film di Matt Reeves dopo le polemiche sui vari rinvii. Sarà lunedì il giorno della consegna definitiva della sceneggiatura di The Batman 2 da parte di Matt Reeves, che dopo mesi e mesi di speculazioni e critiche, porterà il copione a Warner Bros. e ai DC Studios. Lo script di The Batman 2 era atteso in realtà già più di un anno fa, e l'attesa è stata snervante per i fan, che avevano accolto con grande felicità la conferma del sequel subito dopo l'uscita del primo film. L'inizio delle riprese di The Batman 2 Al momento, la data confermata per l'uscita del film è il 1° ottobre 2027, il che . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Batman 2: svelata la data d'inizio delle riprese del sequel?

In questa notizia si parla di: batman - inizio - data - riprese

Batman e catwoman: un inizio che i fan aspettavano da 85 anni - ...innovative e coinvolgenti. Batman e Catwoman, protagonisti di una relazione intrisa di tensione e complessità, stanno finalmente ricevendo l'attenzione che meritano dopo 85 anni di storia.

Ho iniziato come il giovane Batman e sarò il fottuto vecchio Batman entro il sequel… Ho 38 anni. Sono vecchio. ” Robert Pattinson non nasconde la sua autoironia mentre commenta il lungo periodo che lo separa dal ritorno nei panni del Cavaliere Oscuro. L’at Vai su Facebook

The Batman 2, James Gunn difende Matt Reeves dalle critiche dei fan per via dei ritardi; The Batman 2, Robert Pattinson ci aggiorna sull'inizio delle riprese!; Robert Pattinson annuncia l’inizio delle riprese di The Batman 2.

The Batman 2: svelata la data d'inizio delle riprese del sequel? - Sarà lunedì il giorno della consegna definitiva della sceneggiatura di The Batman 2 da parte di Matt Reeves, che dopo mesi e mesi di speculazioni e critiche, porterà il copione a Warner Bros. msn.com scrive

The Batman 2: rivelata la data di inizio riprese e (forse) il villain del film - Non è la prima volta che si sente parlare del personaggio di Clayface, infatti tempo fa era già girato il rumor sulla sua inclusione in The Batman 2 ... Come scrive movieplayer.it