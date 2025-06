The Batman 2 James Gunn difende Matt Reeves dalle critiche dei fan per via dei ritardi

In un mondo dove l'attesa si fa lunga, James Gunn prende le difese di Matt Reeves, sfidando le critiche dei fan per i ritardi di The Batman 2. Con pazienza e rispetto, il regista di Superman ribadisce l'importanza di un lavoro di qualità , anche se ciò significa qualche slittamento. La passione degli spettatori non si placa, ma Gunn ci ricorda che dietro ogni grande progetto ci sono tempi necessari per realizzarlo al meglio.

Il regista di Superman ha difeso il collega dalle proteste di coloro che lo accusano di ritardare le riprese del lungometraggio A distanza di tre anni dall'annuncio di Matt Reeves di un sequel di The Batman, il film non è ancora entrato in produzione, nonostante inizialmente Warner Bros. avesse fissato la data d'uscita al 3 ottobre 2025, slittandola successivamente fino 1° ottobre 2027. Lo slittamento di The Batman 2 ha aumentato il nervosismo dei fan, che si son o scagliati contro Matt Reeves, in quanto presunto colpevole di questi continui ritardi. L'aggiornamento di James Gunn su The Batman 2 James Gunn, regista di Superman e co-creatore del DC Universe nonchĂ© produttore di The Batman 2, disse in merito:"L'unico motivo del ritardo . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Batman 2, James Gunn difende Matt Reeves dalle critiche dei fan per via dei ritardi

