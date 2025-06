The Abyss di James Cameron rimosso da Disney+ in seguito alle polemiche

La mitica pellicola di James Cameron, The Abyss, ha sollevato nuovamente polemiche e ora è stata rimossa da Disney+ nel Regno Unito. La scena controversa con un ratto immerso in liquido ossigenato ha acceso il dibattito sulla sensibilità animale e le responsabilità del cinema. Ma cosa ci insegna questa vicenda sulla rappresentazione etica nel cinema di fantascienza? Proprio questo analizzeremo, esplorando i confini tra innovazione e rispetto.

La celebre pellicola di fantascienza The Abyss (1989), diretta da James Cameron, è stata recentemente rimossa da Disney+ nel Regno Unito a causa di polemiche riemerse in merito a una scena controversa che coinvolge un animale. La sequenza in questione mostra un ratto immerso in un liquido ossigenato, usato per dimostrare che i mammiferi possono respirare sott’acqua grazie a questa tecnologia sperimentale. Sebbene l’animale sia sopravvissuto e la scena sia stata girata sotto la supervisione di esperti, le organizzazioni animaliste hanno nuovamente sollevato preoccupazioni per il trattamento riservato all’animale. 🔗 Leggi su Nerdpool.it