Thailandia liberati dei cervi nella giungla per salvare le tigri

In un gesto di speranza e rinascita, il Parco Nazionale di Khlong Lan in Thailandia ha liberato venti cervi sambar per sostenere la sopravvivenza delle tigri indocinesi, ormai in via di riscatto. Questa iniziativa eccezionale mira a ristabilire l’equilibrio naturale, dimostrando che con impegno e passione è possibile salvare specie a rischio. Un esempio di come la natura possa rinascere grazie alla collaborazione umana.

Milano, 20 giu. (askanews) - Nel Parco Nazionale di Khlong Lan, nella Thailandia occidentale, gli ambientalisti liberano venti cervi sambar, una specie locale, che serviranno da preda per la regina del luogo: la tigre, al centro di un progetto di ripopolamento di successo. La Thailandia spera di ripristinare la popolazione di tigri indocinesi, che era sull'orlo dell'estinzione negli anni 2000, ma che, grazie all'impegno delle autorità e degli ambientalisti, sta tornando in vita, in proporzioni mai viste prima nel Sud-est asiatico. "In passato, sia le tigri che i cervi sambar erano scomparsi da questa regione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Thailandia, liberati dei cervi nella giungla per salvare le tigri

In questa notizia si parla di: thailandia - cervi - tigri - liberati

Thailandia, liberati dei cervi nella giungla per salvare le tigri.

Thailandia, liberati dei cervi nella giungla per salvare le tigri - Nel Parco Nazionale di Khlong Lan, nella Thailandia occidentale, gli ambientalisti liberano venti cervi sambar, una specie locale, che serviranno da preda per la regina de ... libero.it scrive

Giornata mondiale della tigre, Wwf: «In Thailandia sono in aumento grazie alle azioni di conservazione» - Le tigri in Thailandia sono in aumento: a confermarlo i dati resi noti in occasione della Giornata mondiale della Tigre (che si celebra ogni anno il 29 luglio) dal governo reale del Paese, che ha ... Come scrive corriere.it